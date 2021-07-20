中國國防部徵兵辦公室日前已下發《關於做好2021年下半年徵兵工作的通知》（下稱《通知》），對徵兵工作展開安排部署，要求各地高度重視，在上半年徵兵質量取得明顯成效的基礎上，保持良好發展態勢，高標準完成全年徵兵任務。並要求加強「網路政治考核」，全面詳細審查應徵青年的網路行為軌跡。

《通知》指出，要全面加強高校畢業生徵集，確保大學畢業生應徵入伍的「綠色通道」持續暢通，優先上站體檢，優先審批定兵，做到「合格一個，徵集一個」；同時要加大直招士官工作力度，確保任務完成率和專業對口率；並認真做好高級技工學校和技師學院畢業生徵集，體格檢查、政治考核合格且符合其他徵集條件的優先批准入伍，為部隊輸送操作能手、「工匠」人才。

《通知》強調，各地要高度重視下半年徵兵，並作為第三季度的重要工作；同時要嚴密組織役前教育，加強「網絡政治考核」，全面詳細審查應徵青年的網路行為軌跡，從源頭上做好政治考核把關。

據通報，大陸下半年徵兵工作從8月15日開始，自9月16日起運送新兵，9月底前新兵全部到達部隊。男青年徵集年齡為年滿18至22周歲，全日制普通高等學校畢業生放寬至24周歲，非全日制高校畢業生徵集年齡為18至22周歲，初中文化程度男青年不超過20周歲。女青年徵集年齡為年滿18至22周歲，徵集對象為普通高中應屆畢業生及普通高等學校全日制應屆畢業生或在校生。