富邦悍將20日在新莊主場「開箱」新洋投猛悍，他繳出6局失3分的優質先發，無奈打線沒能沒能延續，富邦以2比3不敵味全龍，猛悍吞下來台首敗，富邦本季對戰龍隊處於3勝8負的劣勢。

猛悍前2次開箱都碰上雨勢攪局，直到今天才迎來中職初登板，前3局他讓對手9上9下，但第4、5局都出現危機，也讓球隊反而以2比3落後。

反觀龍隊先發投手伍鐸雖先在第2局掉分，但他頻頻製造滾地球讓富邦打者出局，最終繳出7局失2分好投，奪下本季第5勝（另有1敗）。

龍隊總教練葉君璋表示，延賽期間伍鐸都是以先發型態去做調整，此役看起來確實調整不錯，最近投的球比過去還到位，都能按照想法去投。

上周龍隊復賽首戰由「龍王」王維中打頭陣，但本周首戰卻是安排伍鐸先發，葉總表示，考量到王維中去年整年未出賽，這週又只有3場比賽，在考量王維中的身體狀況下，讓他有更多時間做準備，因此在先發輪值上作出變動。

奪下勝投的伍鐸則是將功勞歸功於隊友的幫忙，他表示，此役的投球策略就是先顧好好球帶，多製造引誘球讓對方揮擊，把比賽節奏掌控在自己手上，「不只是我，也是團隊一起完成比賽，他們的功勞也相當巨大，我只是把球投到不好攻擊的地方。」

過去伍鐸曾披多年富邦球衣，今年改披龍袍後對富邦投球表現不俗，延賽前拿下2次中繼成功，今天又繳出7局失2分的好投。伍鐸認為，不管是對哪一隊都沒有特別得心應手，自己都是花很多時間研究各隊打者，「感謝球探給了很多球探報告，也感謝隊友守備，最重要是自己的球有沒有辦法投到好的進壘角度。」