台南多元加工芒果收購已達2000公噸，23日將提前截止。（劉秀芬攝）

為幫助台南芒果市場產銷平衡，農委會主委陳吉仲6月30日至台南玉井青果市場視察時宣布，直銷、外銷、加工多方行銷齊拉抬價格，台南芒果產區6大農會7月1日起啟動多元循環加工芒果收購，20日已破2000公噸預定目標，芒果價格也回穩，23日將提前截止收購。

台南市農業局表示，7月1日起並啟動多元循環加工，由芒果產區6間農會執行，以每公斤10元收購，調節芒果市場產銷；農糧署並針對以每公斤20元以上收購芒果的加工廠商，依不同收購數量分別加碼補助至每公斤4元或5元，鼓勵加工業者進場收購，期藉由增加收購加工量，穩定芒果價格。

多元循環加工收購原本目標2000公噸，預計收至7月30日，但在多方行銷幫助下，7月1日台北一市、二市主要批發市場芒果平均價格為每公斤32元，台南農產運銷公司玉井場平均價格每公斤21元至30元，外銷收購價每公斤40元至90元，今日台北一市芒果中價也有44元，價格平穩。

雖然有農友表示，1公斤10元加工收購價太低，但也有農友表示，對於沒有時間去青果市場擺攤，又沒有大量宅配通路者，小果、賣相差芒果送去農會交多元循環加工，是無奈的選擇，但也幸好有此政策，才能少賠一點。

農業局表示，台南芒果已經到產季末期，此波收購提前於23日結束，不過仍會持續關注市場產銷，會滾動調整行銷策略。