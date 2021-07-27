東元董事改選落幕，但黃氏父子間收購戰未了，黃茂雄以鈺叡、安富分別公開收購菱光、東友，日前黃育仁陣營以光菱提高東友收購價至20元反制，不過安富國際27日宣布，原收購東友價格每股18.2元，提高為20.5元，並且對光菱董事長提出背信、詐欺等告訴。

近來，父子雙方在收購戰中，競相展現銀彈實力，目的即是爭取月前由黃育仁掌控、且高度交叉持股的菱光、東友主導權，日前東元股東會臨時通過東元擬加入收購菱光、東友的行列，帶動菱光在26日爆量衝破鈺叡的收購價29元，一度達30.1元。面對黃育仁陣營以光菱提高價收購價的反制，安富董事會決議再提高收購價至20.5元，東友27日收盤價為19.5元。

安富國際指出，黃育仁實質控制經營所造成公司治理不彰、營運績效欠佳，收購東友決心不變，同時安富國際也對光菱董事長廖順榮提出背信、業務登載不實、詐欺等告訴。

安富國際表示，光菱連續三年營收獲利衰退，為了鞏固黃育仁在東友的經營權，竟提出達公司資本額85%、與幅上現金相當、總金額約4.5億元的收購案，等於讓光菱正常經營能力惡化。黃育仁如此操縱其所掌控的光菱、東友，已讓這二家公司及交叉持股的菱光等三家上市櫃公司陷入經營危機，此外，光菱違反公開收購規定，以短支長，也涉業務登載不實與詐欺罪嫌 。