裕隆集團第五場股東會換嘉裕上陣，董事長嚴陳莉蓮今天不談車，給嘉裕訂出強化通路、品牌轉型與數位優化的三大發展方向，力拚艱困環境下重新聚焦，讓老品牌轉身與活化，進而多角化經營。

隨著疫情趨緩，企業開始恢復徵才，瞄準遠距面試將會是求職與申請入學新常態，嘉裕也將職場新鮮人治裝預算，視為轉型後的第一仗，首度在實體門市祭出成套西裝7500元的對折促案，力拚年輕化。

嚴陳莉蓮表示，受到疫情影響，各類成衣需求大量被「居家辦公」的內睡衣、休閒服飾排擠，其中內睡衣類的網路搜尋次數較去年同期高出 50 倍，成衣品牌必須轉向不分季節的服飾設計，以減少「衰退消費時代」的庫存壓力。

嚴陳莉蓮坦言，正裝受到疫情衝擊影響不在話下，然因旅行頻率驟降，特定品牌的高端消費轉為在國內發生且部分產品線運用線上溝通得宜，代理品牌的表現略優於自有品牌，嘉裕將持續觀察商圈發展態勢，在正常存貨水準下優化產品與通路結構，從組織內部改善營運績效。

針對去年取得中華民國海、空二軍服裝供售站標案作為耕耘供應鏈的起跑點嚴陳莉蓮給予肯定，表示這是在後疫情時代，有助於分散市場風險及穩定銷售結構的利基性業務。

嚴陳莉蓮強調，除了掌握銷售管道，團隊更以品牌形象年輕化、供應鏈管理精準化、數位基礎建設內化為三大轉型方向，聚焦生產規模與成本優勢建立，並從高端、平價與高頻次消費三個市場區塊重新出發，開啟品牌轉型，做到精準行銷。