貨櫃三雄躍升外資控盤工具 12:442021/07/21 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）自從被列入台灣50成分股後，已成為外資控盤台股的工具。 台新投顧副總黃文清表示，20日外資手握3.6萬餘口台指期淨空單，21日適逢台指期結算及20日美股大漲，由於台積電已經跌破季線，跌無可跌，因此長榮、陽明及萬海21日取代台積電躍為台股的控盤工具，長榮、 陽明及萬海21日股價紛紛重挫。 《國際油價》原油亞洲電子盤回跌 美股四大指數反彈 台股早盤上漲逾百點 #萬海 #台積電 #長榮 #陽明 #控盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股跌破月線 生技醫療股活跳跳 04:102021/07/21 財經焦點 外資大逃殺3天狂賣905億 這10檔遭獵殺 11:352021/07/21 財經 美股強彈 台股震盪近188點拉長上影線 10:532021/07/21 財經 外資挺台積：最壞情況已過 04:102021/07/21 財經要聞 《商情》黃金亞洲電子盤轉跌 10:532021/07/21 財經 12-18歲打BNT 疾管署將申請納入 04:102021/07/21 焦點要聞 《半導體》台積電產能相挺＋車用收割 凌陽飆漲停 10:012021/07/21 財經 高價股遭狂殺 股王股后跌跤 04:102021/07/21 財經要聞 家用快篩DIY衛教站 彰化率先啟用 04:102021/07/21 地方新聞 烟花逼近 農漁民嚴陣以待 04:102021/07/21 地方新聞 台隆推啤酒泡泡機暢飲賞東奧 04:102021/07/21 時尚消費 財經熱門新聞 外資大逃殺3天狂賣905億 這10檔遭獵殺 - 財經 網路鄉民調查局 置產理財專家來解惑 - 財經 陽明、長榮、萬海狂殺沒救了？航運反彈 散戶要逃命？ - 財經 航運股又崩了 散戶快丟船票：抽中這檔現賺6萬 - 財經 陽明狂殺驚見6筆神秘數字 網嚇爆訊號來了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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