貨櫃三雄長榮（2603）、陽明（2609）及萬海（2615）自從被列入台灣50成分股後，已成為外資控盤台股的工具。

台新投顧副總黃文清表示，20日外資手握3.6萬餘口台指期淨空單，21日適逢台指期結算及20日美股大漲，由於台積電已經跌破季線，跌無可跌，因此長榮、陽明及萬海21日取代台積電躍為台股的控盤工具，長榮、 陽明及萬海21日股價紛紛重挫。