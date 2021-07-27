台灣專利申請最新數據出爐，上半年台灣企業台積電(2330)持續奪冠，更刷新紀錄，首度逾千件，刷新其個別申請人發明件數的歷史紀錄。

經濟部智慧財產局統計，上半年我國受理3種專利申請合計3萬5264件，商標申請4萬6379件，各較去年同期增加4%及7%，雙雙成長。

上半年本國人發明專利申請件數成長快速，主要因為大型企業件數增加21%，其中，台積電申請1263件，首度突破1千件，以一枝獨秀之姿大幅超越本外國各申請人。外國法人以高通454件發明專利最多。商標申請件數則再度創下史上新高紀錄，本國人及外國人件數同時成長7%。整體而言，110年上半年的智慧財產權趨勢，大致呈現穩定成長。

上半年企業整體發明專利申請7650件，較去年同期增加，於本國人發明專利總件數之占比約79%，呈現高度集中的現象。以上半年而言，企業發明專利件數已連續5年正成長，且110年上半年成長率為近5年最高，主要是大型企業件數增加21%的原因。

台積電上半年發明專利申請1263件，件數首度突破1千件以上，刷新其個別申請人發明件數的歷史紀錄，成長率高達237%。