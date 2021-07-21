台康生技(6589)乳癌生物相似藥EG12014繼先前完成前三階段授權里程碑，今日(7/21)再次達成與Sandoz AG所簽訂生物相似藥授權第四階段里程碑。

台康生技在2019年4月與全球學名藥及生物相似藥大廠Sandoz AG簽訂乳癌生物相似藥EG12014 (Trastuzumab Biosimilar also called EGI014)除台灣及中國大陸以外全球專屬授權銷售合約，簽約金及里程碑金額總計達7000萬美元，同時含產品上市後的銷售分潤；在2019年6月份收到簽約金美金500萬元外，陸續依授權合約達成前三階段生物相似藥授權里程碑，於今日再次達成授權合約的第四階段里程碑。所有完成階段里程碑也已依會計準則逐期認列營收，對於公司營運與後續開發都有雙重實質效益。

台康生技在今年3月23日完成旗下乳癌生物相似藥EG12014 (Trastuzumab Biosimilar also called EGI014)人體臨床三期試驗(試驗代號: EGC002)數據分析達到生物相等性標準，主要試驗指標之病理切片之療效評估(pCR)，達預設統計生體相等性(Bioequivalence)之設定標準，同時也在安全性分佈比較具一致性。