台股早盤在電子權值持穩抵抗傳產股賣壓，多空在平盤處展開攻防，但隨著多檔強勢電子創高拉回，如晶宏(3141)、帆宣(6196)等由紅翻黑逼近跌停，指數跌勢擴大，外加傳產、金融族群弱勢，航海王成為空方箭靶，貨櫃三雄中長榮(2603)及陽明(2609)跌停，多頭兵敗退散，終場加權股價指數收在17269.87點，下跌133點，總成交值放大至5048.94億元；櫃買市場跌4.17點、收219.79點，總成交值縮減至1216.87億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，航運股中的貨櫃三雄跌破季線反壓，目前籌碼凌亂，而中小型個股也出現獲利回吐賣壓。由於當沖比率較高股票，櫃買將列警示，這是否顯示政策有要對當沖做降溫的動作，而引發今日中小型股賣壓有待觀察。台股5日、10日及月線並未能阻擋台股的跌勢，OTC又長黑，需留意中小型個股後續表現。

盤面上，台積電(2330)對市場競爭有信心，未來幾年將持續成長，今日收在平盤580元；聯發科(2454)收938元，上漲1.6%；瑞昱(2379)法說釋出樂觀展望，股價收在613元，漲8.11%；聯詠(3034)收522元，上漲6.1%；聯電(2303)明日將召開法說，今日回測月線，收在53.1元，下跌1.12%；貨櫃三雄中長榮、陽明收跌停，萬海(2615)收跌5.3%。

台股日K連3黑逼近季線，多檔強勢電子創高後拉回，人氣指標何時能夠止跌回穩，是目前關注指標，由技術面來看，短線上型態偏空，下檔支撐暫時看季線，不排除本周有回測的可能。若由籌碼來看，外資昨日在現貨市場賣超近200億元，在期貨市場減碼空單近千口，但整體淨空單口收仍達3.4萬口。

中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧表示，隨遠距教育興起，筆電銷售量自疫情爆發起大增，目前每百人學生與老師的桌機/筆電持有率仍僅個位數百分比，研判筆電仍有成長空間，需求可望延續至下半年，相關IC設計、晶片代工廠可持續受惠；尤其晶圓代工受5G、車用電子需求增加，未來一年產能增加幅度有限，雖然下半年起缺料問題獲改善，但產能供給約需1到2年時間才能追上需求，中長期對於晶圓代工廠前景仍相當樂觀。