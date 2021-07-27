台灣國際造船公司-台船(2208)為沃旭能源公司(Orsted)製作之水下基樁(Pin Pile，PP)已進行交運，未來將運用在「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」，台船公司致力於轉型，目前國艦國造業務比重已達到60%，商船本業與海工事業約占40%，三大事業均已逐步建構穩定。

台船公司身為國家離岸風電本土化政策的重要一員，台船公司為沃旭能源公司(Orsted)製作之水下基樁每支長度約72米、重量約330噸，約由18-20個板厚40-70mm的鋼罐(CAN)依照風場設計圖銲接組裝而成，單支水下基樁的銲道平均長度為6760米，約為17圈400米的操場跑道。鑒此，台船公司首度踏入海工事業後，已然實質克服相當大的困難，並實現技術上的突破。

台船表示，此批水下基樁製造工期自2020年01月16日開工2021年06月23日完工，也是公司投資規畫全新產線啟動以來生產的首批水下基樁；每一支基樁自10公分鋼板成圓就必須銲接23.45次/支(俗稱L線)，每個鋼罐(CAN)連接(以10公分鋼板統計)就必須銲接22.47次/支；成品完成後必須再經過台船自檢、第三方檢驗及業主(沃旭公司)檢驗，這三個階段都需要通過100%目視檢測(VT)、20%磁粉探傷(MT)、100%超聲波探傷(UT)才能成功交件；為此，台船公司首先穩定設備妥善率，循序再遴選人員重新教育訓練，並且建立小班長制度，至最後ISO 9001的程序進行，並於銲前步驟確認及落實後續PDCA規畫及執行改善，才得逐步將銲接失敗率從初期的5-8%到後期減少至3%左右，以符合業界國際標準與高品質要求完工交貨。

除了鋼構之外，台船也發揮自身的造船能量承攬大型離岸風電浮吊船「環海翡翠輪」設計建造，該輪於今年3月舉行安龍典禮，預計於2022年底完工，完工後將陸續投入中能及海龍等離岸風場；台船表示，本輪為台灣首艘本土產製的全迴旋大型浮吊船，具備高性能、高裝載能量、多功能之革命性主力風電工作船，搭載4000噸等級大型吊車、DP3動態定位系統，未來本輪的完成將能為台灣造船技術以及離岸風電產業史上寫下重要的一頁。

台船表示，每一支在海床上矗立的離岸風機，都是台灣能源轉型的重要象徵，台船公司製造的單支基樁未來平均25-30年的運維期間將在海上受海浪侵蝕，必須經得起檢驗與考驗，台船能夠製造具備世界離岸風電風場規格之水下鋼構，也象徵我國海工能量的建立。

面對近年世界造船業的不景氣，台船致力於轉型，目前國艦國造業務比重已達到60%，商船本業與海工事業約占40%，三大事業均已逐步建構穩定；無論是在保衛海疆亦或是海洋生態發展上，台船將戮力為國家厚植造修船艦與離岸海事工程。