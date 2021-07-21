根據勞動部統計，台灣勞工預計退休年齡平均為61.6歲，較前一年多0.5歲，其中預計61歲以上退休者占54.1%，呈增加之勢。男性勞工預計退休年齡62.1歲，較女性61.1歲多1歲。至於規畫退休後的生活費用來源，則以「自己儲蓄」占78.4%最多，其次為「新制勞工退休金」占59%，「勞保老年給付」占47.5%居第三。民眾普遍有認知，退休不能靠政府，自己的退休金要自己存。據此，銀行和投信也都在理財商品上推陳出新。

在退休理財規畫上，國泰投信建議「國泰台灣高股息基金」，該基金分成配息型與累積型，適合不同人生階段的投資人，若是還在工作、累積退休金階段的上班族，可選擇累積型，將獲利再投入達到複利效果；至於退休族因需要創造穩定現金流，則選擇配息型。事實上，但凡能夠持續且穩定配發現金股利的企業，勢必具有穩定現金股利收入基礎，同時具資產價格上漲潛力，顯示以高股息、龍頭績優股為投資策略的「國泰台灣高股息基金」，不僅可為投資人提供股息收入，還可能賺進價差。

凱基投信則主張後疫情時代，人們面對生活與環境結構的變化下，愈來愈多人倡導「永續共生、讓地球更好」的觀念，特別是近年ESG、綠色、永續概念廣為全球國家政府接受下，各國相繼推出綠色振興或綠色復甦政策，以永續投資為目標發行的債券金額持續成長，也讓市場萌生許多投資機會。「凱基新興市場ESG永續主題債券基金」看好綠色債券有機會帶來的溢酬效果。

富邦投信則聚焦在未來車，「富邦未來車ETF基金」近期將開募，以投資主題多，掌握未來移動四大趨勢，未來智慧電網、車聯網、自駕晶片、新能源發展(固態電池、氫能車)與電池回收技術等。該基金追蹤的「MSCI ACWI IMI 精選未來車30指數」，在先進的自動駕駛潮流下，目前該指數成分股的產業分布中，第一大產業為自駕車及相關聯科技，占45.62%，其次是科技新創車廠，占比達23.11%，第三是傳統車廠，占比為14.38%，而其中不容忽視的是共享經濟產業的部分，占比雖僅約3%，未來發展可期。