1.台積電(2330)：董座劉德音喊次希望股價繼續漲，今早多頭賞臉，開高後持穩盤上。

2.第一銅(2009)：中國水患+美元走弱，周一銅價上揚，帶動股價漲約2%。

3.聯嘉(6288)：新品加持H2倒吃甘蔗，5日線上揚、昨外資轉小幅買超，盤初股價收復月線。

4.鈊象(3293)：上半年大賺近4個股本，外資、自營商連兩日攜手買超，盤初放量走揚逾5%，躍過季線。

5.長榮(2603)：匯豐開降評第一槍，早盤重挫逾7%，140元告失。

6.瑞昱(2379)：市場供不應求，Q3營運審慎樂觀，股價強漲逾8.5%，衝過600元大關。

7.迅杰(6243)：外資再度轉買超，惟股價高檔修正，晨盤下滑逾3.5%，失守5日線。

8.中航(2612)：BDI指數連4漲，盤初上揚近3%，成為唯一航海生力軍。

9.鈺創(5351)：報價蠢動，營運火力開，人氣爆棚，股價飆上53.7元漲停，登波段新高價。

10.麗臺(2465)：比特幣跳漲20%，早盤拉出第2根漲停，收復中均。

11.華碩(2357)：擬配息26元，殖利率7.3%，早盤開低走高。

12.凌群(2453)：續拚AI領域，外資昨回補，早盤觸及漲停。

13.系微(6231)：NB代工廠H2動能強，外資連4日買超，早盤觸及漲停、挑戰百元關。

14.合晶(6182)：台股興起「買小不買大」，昨獲三大法人聯手買超8853張，早盤放量衝高逾5.5%，攻上3年高位。

15.明基材(8215)：訂單看到明年Q1，近日獲三大法人偏多操作，7月22日填息後股價續竄高，震盪漲逾5.5%，企圖拚戰40元大關。

16.昇達科(3491)：上半年每股盈餘2.04元，除息前獲外資卡位，今日大漲8%，開盤即填息達陣。

17.振曜(6143)：迎彩色電子閱讀器換機潮，H2營運看俏，股價連拉兩根漲停，逼近4年高點。

18.帆宣(6196)：通過配息3.5元，5G利基帶旺今年營運，早盤突破130元，創下近半年高點。

19.偉訓(3032)：高殖利率+訂單見到Q4，打底結束動起來，一度漲近4%。

20.鑫科(3663)：靶材切入車用二極體，營運添新商機，開盤即亮紅燈。

21.台玻(1802)：三大法人26日賣超逾7600張，資金退潮，股價持續回檔修正，翻落40元關卡。

22.淳安(6283)：市場看好擴大車用鏡頭布局，多方持續反攻大漲5%，朝前波高點邁進。(編輯整理：李慧蘭)