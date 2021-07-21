俗話說一粒米養百樣人，有些人性格隨和好相處，有些人脾氣暴躁，生起氣來就像捅到馬蜂窩一樣，要受到百倍的折磨，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座天生脾氣爆，十分不好惹，千萬不要挑戰他們的耐性，因為他們有仇必報。

摩羯座：

越是平常悶不吭聲的人，一旦發起脾氣就越不好惹，尤其是像摩羯座這類沉默寡言的人，智商高、有城府，也講究計謀，他們通常不屑計較小事，可是一旦侵害到他們的核心利益，摩羯座就會變得特別心狠手辣，他們會默默計畫一切，表面卻不動聲色，但其實早就備妥一萬種方式來打擊你。

天蠍座：

天蠍座乍看之下很樂觀，但其實心裡有許多盤算，在對方還沒有踩到自己的地雷之前，他們多半會選擇原諒，可是一旦超出自己的底線，天蠍座絕對不會善罷干休，尤其他們心眼小，特別會記仇，你要是等到他們生氣了才去道歉，他們絕不可能輕易原諒，儘管他們會裝大度，嘴上說沒關係，但隨之而來的復仇手段你可要承受得住才行。只要他們認定你是仇人，就算你做100件好事也無法挽回在他們心中的形象。

白羊座：

白羊座表面上跟誰都相處融洽，可是一旦惹到他們，絕對讓你吃不完兜著走。尤其是白羊座個性愛恨分明、嫉惡如仇，對自己好的人，他們會加倍回報，反之若是惹到他們，就別怪他們對你下狠手，因為無論是誰，報復心很強的白羊座都會六親不認，絕不善罷干休。