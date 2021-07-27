軟體廠商訊連（5203）27日舉辦線上法說會，由董事長黃肇雄說明第二季財報以及下半年展望。黃肇雄表示，儘管公司第二季營運符合預期，但以下半年來說，人臉辨識、PC-OEM／ODD兩大事業體受到疫情干擾以及基期較高影響，下半年這兩大事業「將遭遇逆風」，原本營收逐季增加的預測也需加以修正。

訊連第二季營業利益6625萬元，季增1.73倍、年增9.9％。稅後淨利5905萬元，季增98％、年增19.6％。第二季每股盈餘0.75元，也優於上季的0.38元、去年第二季的0.59元。上半年整體來看，營業利益9050萬元，年減12.7％，稅後淨利8887萬元，年減29.6％，每股盈餘1.12元。

訊連近年來積極轉型，將重心擺在三大成長型產品線，包括PC-Create（占營收比重35％）、Mobile App（18％）以及人臉辨識業務（4％），以今年第二季來看，三大成長形產品線總營收占比從去年同期的48％提高至57％，顯示營收組合越趨強健。而傳統的OEM/ODD業務營收比重則下降至43％。

黃肇雄表示，在PC-Create部分，第二季營收年增36％，主要是因為訂閱用戶以及續訂營收持續增加，現在也正持續強化既有產品的功能以及影音圖庫、特效套件，以吸引更多新用戶，預期下半年PC-Create營收仍然將持續成長。

而Mobile App營收則是年增32％，黃肇雄表示，看好Mobile App業務，預期下半年營收年增率仍然有望持續向上，不過，目前公司也在調整此一部分的廣告費用支出，因此下半年Mobile App業務的成長幅度將趨緩，不會再像前幾季一樣出現大幅度的成長。

黃肇雄也坦言，人臉辨識業務第二季受到新冠疫情影響，阻礙客戶開發進度，且實體展覽取消，對於B2B生意來說更是雪上加霜，導致第二季人臉辨識營收年減兩成，預期下半年這個逆風仍將持續，人臉辨識業務營收在下半年恐將維持年減狀態。不過，黃肇雄也表示，人臉辨識仍是未來大趨勢，目前也積極打進金融客戶，希望2022年將可以看到營收成長。

而在OEM/ODD產品線部分，黃肇雄也表示，去年因為疫情帶動全球PC大幅成長，也同步拉抬PC OEM營收表現，但今年這個現象不復存在，在基期較高的情況下，加上附有光碟機的PC比例持續降低，PowerDVD的營收連帶被拖下水，第二季OEM/ODD產品線已衰退11％，下半年衰退幅度恐將擴大至兩成～三成。

整體來看，黃肇雄認為，下半年雖然有人臉辨識業務、OEM/ODD業務衰退兩大逆風，但OEM/ODD產品營收比重逐漸縮小，因此預期影響應是短暫的。此外，黃肇雄也表示，三大成長型產品線已經成為主要營收來源，因具備高成長性，將成為未來業績成長基礎，其中PC-Create因轉訂閱制成功，預期這部分營收還將持續穩健成長。

在業外部分，市場關注訊連轉投資的玩美移動，玩美今年第二季虧損擴大至1190萬元，主要是因為行銷費用增加。黃肇雄表示，玩美移動屬於新經濟的商業模式，不應用暫時的盈虧去觀察，目前訊連持股玩美的估值達1.41億美元，未來如果玩美上市，訊連若有合適的機會，也將分批處分玩美持股，並跟股東、員工分享。