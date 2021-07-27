俗話說一粒米養百樣人，每個人面對負面情緒纏身的時候，無論是傷心難過或是氣憤難平，表達情緒的方式各不相同，《搜狐網》運勢專欄就點名3大星座，越是委屈難過，越是不吭一聲，堅強到讓旁人心疼。

金牛座：

金牛座個性堅毅、性格頑強，很少在外人面前顯露脆弱的一面，即便是負面情緒纏身，也很少繃著一張臉。當他們內心難過、失落的時候，沉默是最大的保護傘，他們不需要別人的安慰，也不奢望別人是否理解自己的委屈，寧願默不吭聲自我消化。

白羊座：

白羊座愛恨分明，待人真誠坦率，不過若是遇到傷心事總是選擇自己承擔，並且故作若無其事，但即使裝得再好，也難以完美掩飾內心的失落，漸漸的變得沉默寡言，與平常活力四射的模樣判若兩人。而沉默就是白羊座傷心難過的最好證明，他們不會向外人傾訴，更加不會和人吵架。

摩羯座：

理智的摩羯座喜怒不形於色，即使內心受到傷害，自尊心極強的他們也不容許讓外人看見自己脆弱的樣子，就算被察覺也會用輕鬆的話語一筆帶過，那些傷心難過他們寧願自行消化，半夜躲在被窩裡痛哭，也不願意卸下自己的偽裝。