奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐，星座運勢老師奧斯分享8/2～8/8星座運勢，獅子座事業運最旺，射手座愛情運最旺，水瓶座金錢運最旺；另外魔羯座事業運需要留意，雙魚座愛情運需要留意，處女座金錢運需要留意。從整體運勢來看，射手座運勢最旺，高達5顆星，一定要好好把握下周的好運。

▍牡羊座

整體運勢★★★

下周牡羊朋友情緒起伏變大，不容易聽進周遭朋友或同事的意見，因此容易和他人起衝突，要注意避免負面情緒影響旁人。

▍金牛座

整體運勢★★

下周金牛朋友顯得渾噩許多，過往自傲的自制能力在下周變得灰暗許多，不太懂得如何規劃自己，讓自己變得不是那麼的令人安心。

▍雙子座

整體運勢★★

下周雙子的朋友，稍稍怠惰了起來，面對周遭的人事物都有提不起勁的感覺，而也因為這樣造成事情的思考變得不夠周全，奧建議下周面對事情時要多想一點。

▍巨蟹座

整體運勢★★

下周巨蟹朋友，毫無理由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活，有那麼點守舊的狀況發生，影響到你目前的生活。

▍獅子座

整體運勢★★★

下周獅子朋友的物質慾望提升許多，要多留意一下金錢上的平衡，可別因為一時的衝動購物導致月底經濟拮据。

▍處女座

整體運勢★★

處女朋友手邊的事情將在下周受到許多阻礙，甚至有停止下來的可能，而且都是沒有預兆的，所以讓自己顯得有點不知所措。

▍天秤座

整體運勢★★

下周天秤朋友自我矛盾的狀況增加許多，導致在處理或面對事情時始終猶疑不定，無法下決定，且下周對於自信的流失，也增加了自我的不確定感。

▍天蠍座

整體運勢★★★

下周天蠍朋友則顯得積極許多，開始不像過往那麼念舊，或守著既有模式，開始突破自我，不再侷限自己。

▍射手座

整體運勢★★★★★

射手座的朋友如果近期遇到瓶頸，或對環境感到不滿意，在下周都有突破現況的機會，你們將轉入心靈思考的層面，處理事情時也變得更加順利。

▍摩羯座

整體運勢★★★

摩羯朋友長久以來的壓力與情緒，在下周開始顯得不勝負荷，同時也因為下周對於事情掌握度的渴望提升，因此會勉強著自己接受一些自己能力外的事物。

▍水瓶座

整體運勢★★★★

過往的忙碌與奔波，在下周終於呈現休息的狀態，這也讓水瓶朋友一直以來的緊繃終於可以稍稍喘息一下了。

▍雙魚座

整體運勢★★★

面對事情多了點不確定感，奧斯建議雙魚下周在做事情或決定時，要多謹慎考慮，避免莽撞行事，以免導致後續狀況失控甚至毀了自己長久以來的努力。

【本文轉載自「AUS．SOUL．TAROT 奧斯塔羅行動占卜」部落格，經作者奧斯老師授權轉載，更多資訊請上FB搜尋「奧斯塔羅行動占卜」粉絲團】