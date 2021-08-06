有些人在關鍵時刻總是無法做出正確的判斷，事後也只能懊悔不已，星座運勢網站「星座巫師」點名，天秤座、白羊座、射手座、雙魚座、處女座在關鍵時刻總是無法明辨是非，任何風吹草動都會影響他的判斷，無法理性思考，因此很容易做出錯誤的決定。

▍1.天秤座

天秤座擅長社交，人緣很好，不過他們識人眼光不佳，有時會誤交損友，明明對方人品有問題，兩人依然保持有好關係，因此容易被有心人利用，甚至還要幫忙背黑鍋，只能說天秤座交朋友時應該更加謹慎，以免害到自己。

▍2.白羊座

白羊座性格單純熱情，對朋友講義氣，又非常慷慨大方，身邊總是圍繞許多朋友。不過當朋友有事相求時，白羊座往往判斷力不足，不搞清楚事情的來龍去脈就貿然行事，盲目的站在朋友這一邊，很容易因此鑄成大錯，到時後悔也來不及了。

▍3.射手座

射手座是急性子，習慣從表面判斷事情，而且他們認定的事情很難改變，就算旁人好心提出建議，他們也會照自己的意思去做，懶得花時間思考來龍去脈，缺乏明辨是非的能力，因此很容易做出錯誤決定。

▍4.雙魚座

雙魚座性格敏感，而且很情緒化，很容易被小事情牽動情緒，內心總是在想東想西，沒有一刻寧靜。當雙魚座情緒高昂的時候，很容易失去理智，想做什麼、想說什麼都不經思考，完全沒有明辨是非的能力，甚至會做出無法挽回的行為。

▍5.處女座

處女座很容易被旁人影響，尤其是親近的人對他煽風點火，他就會失去理智，盲目相信其他人的建議。處女座私底下頭腦清楚，能夠冷靜思考，不過很難下定決心，若是習慣性尋求他人的意見，就很難妥善處理好事情。