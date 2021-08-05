大部分人都希望能夠財富自由，但卻不是一件容易實現的事情，有時候賺錢也需要一些天賦。《搜狐命理專欄》發文指出，獅子座、摩羯座和天蠍座天生就有很強的吸金能力，靠著努力奮鬥的精神賺入大把鈔票，讓許多人都十分羨慕。

1、獅子座

獅子座對自己的生活很有追求，若是想要達成這個目標，就必須得有足夠的金錢，而且如果掌握了財富就等於獲得了讓人羨慕的能力，因此他們對於錢也是極具野心。除了對金錢的渴望以外，獅子座也有同等的賺錢能力，他們屬於不怕困難、絕不輕易認輸的類型，只要想做的事就會拚盡全力做到，錢財自然會進到他們口袋裡。

2、摩羯座

摩羯座的智商高又有上進心，再加上他們的事業心非常強，認為事業就是證明自己的最好途徑，只要努力就可以獲得相對應的回報，所以他們對於工作總是會花費許多心思，拚盡全力得到自己想要的東西和目標，是個十足的工作狂，也是名符其實的「賺錢機器」。

3、天蠍座

天蠍座天生就是不喜歡服輸的人，不管在課業還是事業上，他們總是努力和他人競爭、比較，不斷向上挑戰的結果讓他們變得一天比一天更出色，除了在感情方面天蠍座會比較不清醒外，其他時候他們都是理智且現實的，所以他們明白錢的重要性，由於生活所需和天生好鬥的個性，導致他們非常積極地賺錢。