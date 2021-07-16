每個人在與他人發生爭執時，態度都不同，有些人非常擅長忍耐，總是在包容和忍讓，很少會發脾氣，卻常常讓自己感到不舒服，也有些人正好相反，她們很會把握吵架的分寸，對事不對人，既能堅持自我的原則，也不會委屈自己。搜狐網命理專欄點名，處女座、獅子座、天蠍座做人非常有原則，平時待人親切，情商也很高，但一旦被人惹怒，他們就會火力全開回擊，從不會讓自己受委屈。

▍1.處女座

處女座天生有智慧，為人處世情商很高，在和人相處的過程中，他們總能讓對方清楚知道自己的原則，所以很少與人發生衝突。可是若別人清楚他們的地雷，卻還一味挑釁找麻煩，那他們就會徹底發火，完全不怕和對方正面對決，他們會堅持正確的主張，對事不對人，不讓自己受委屈。

▍2.獅子座

獅子座性格直接，愛恨分明，很多事情在他們眼裡都有明確的原則。在交友時，她們很仗義正直，對身邊的人都很熱情，若別人需要幫助，他們從來都不會推辭，非常隨和，但若被有心人招惹，他們一定不會放過對方，這時候他們就會展現霸氣強勢的一面，不介意自己的形象看起來是否完美，為了保護好自己，甘願放手一搏跟小人拚命。

▍3.天蠍座

天蠍座表面上看起來嚴肅冷漠，但對於自己內心重視的人，從來不會吝嗇付出溫暖和熱情，不管對方有任何要求，他們都會盡量滿足。但若被不熟的人冒犯，他們則會強力反擊，不願默默吃虧。天蠍座的人屬於不惹事，但也不怕事的類型，並不是好欺負的爛好人。