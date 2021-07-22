有些人的愛情很隱晦，就算內心深愛，也不會表現出來，星座運勢網站「星座上上簽」分析，摩羯座、天蠍座、處女座的人談戀愛非常被動，就算十分深愛對方，也不願主動表態，他們非常害怕告白失敗，除非感受到對方和自己心意相通，否則寧願忍在心裡不說，甚至不會主動聯繫對方，讓這份愛意永遠埋在心底。

▍1.摩羯座

摩羯座與人來往時比較被動，因此在社交場合往往顯得非常低調，就算他們有喜歡的對象，依然不會多做表態，他們認為在狀況不明時主動出擊，很容易失敗，甚至可能連朋友都當不成，除非對方先釋出明顯的好感，讓他覺得非常有機會，他才願意往前踏出一步，如果對方完全不主動，看起來對他沒興趣，摩羯座再怎麼深愛都會選擇暗戀，絕對不主動告白。

▍2.天蠍座

天蠍座認為先表白的人將會在愛情中屈居下風，因此就算非常喜歡一個人，也會忍著不告白，他們會用各種方法暗示對方，希望對方也能對自己動心，然後由對方主動表明心意。除非對方對於所有暗示都沒有反應，看起來像一塊大木頭，天蠍座才有可能稍微主動一些，但他們會表現出很不安、很敏感的樣子，而且很容易因為一點打擊又縮回原處，在感情上真的非常被動。

▍3.處女座

處女座談戀愛非常被動，當他有喜歡的對象，會認真觀察、仔細分析，如果發現對方對自己完全沒有興趣，他們會立刻努力抽離這段感情，不可能主動告白。除非處女座非常確定對方喜歡自己，他們才願意主動接近對方，不過整體而言還是顯得非常被動，如果喜歡處女座的人一定要明顯表現出來，讓他感受到愛意，這樣兩人才有可能更進一步的發展。