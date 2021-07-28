有些人很會給意見、出主意，當他們實際面對的時候，卻什麼都做不好，星座運勢網站「星座巫師」分析，巨蟹座、獅子座、處女座、水瓶座嘴上很會說愛情大道理，在朋友眼中像是個情場高手，其實當他們自己談戀愛時卻很常搞得一團亂，從情聖變成廢柴。

▍1.巨蟹座

巨蟹座心目中理想的愛情就是彼此真心付出，而且兩人各方面條件都很合適，當朋友找他們討論感情問題，他們往往都能給出中肯的意見，並且告訴對方如何讓感情增溫，可是自己的感情卻是一團亂，總是被爛桃花困擾，甚至被騙錢騙色，感情之路非常坎坷。

▍2.獅子座

獅子座充滿自信，總覺得年輕就要衝刺事業，愛情不重要，功成名就自然就會有桃花自己找上門，看著朋友們沉浸在戀愛中，他們覺得看起來很傻，結果到了想戀愛的時候，獅子座又放不下自尊心，認識新朋友的時候傲氣太重，完全沒有人想跟他談戀愛。

▍3.處女座

處女座的完美主義也表現在愛情上，他們總希望能找到一個條件全部符合自己期待的對象，因此當朋友戀愛不順利時，他們就會拿自己的標準批評朋友的對象，總是勸分不勸和，然而處女座自己的戀愛往往很不順利，因為他們標準高，又希望對方能完全聽從自己的意見，身邊總是留不住人。

▍4.水瓶座

水瓶座桃花運很旺，他們很享受眾多追求者的吹捧，也樂於穿梭在一段又一段的露水情緣中，在朋友眼中像是一個情場高手，但是當他們遇到想要真心對待的人，卻反而不知道該怎麼做來留住對方，看似情場得意，其實私底下常常為了錯過的人感到後悔不已。