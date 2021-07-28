星座運勢網站「星座上上簽」點名，摩羯座、天秤座、水瓶座有心事習慣憋在心裡，就算是面對親近的人也不太會傾訴出來，一方面他們不想造成他人的困擾，另一方面覺得自己消化完就沒事了，有時難免會讓旁人有些距離感。

▍1.摩羯座

摩羯座的性格非常內斂，同時又很獨立，就算面對親近的人，也不會完全展露真實的自我，他們有煩惱時往往會選擇自己消化，擔心如果告訴身邊的人，會造成他人的困擾，因此有心事總是不會傾訴出來，而是憋在心裡，想辦法靠自己的力量解決。摩羯座看起來總是那麼的平靜，其實有很多心事，他們考慮的事情很多，煩惱也很多，雖然渴望有人能理解自己，卻總是什麼都不說，顯得有些矛盾。

▍2.天秤座

天秤座很會偽裝自己，他們擅長社交，跟任何人都處得很好，看起來非常友善親切，因此很多人會把他們視為推心置腹的朋友，有任何心事都會和他傾訴，天秤座願意當個傾聽者，不過自己有心事卻會選擇憋在心裡不說，他們覺得只有自己才最了解自己的感受，跟別人怎麼描述都不到位，不如什麼都不說，免得影響別人的心情，到時影響自己完美的形象，就不是他們樂見的了。

▍3.水瓶座

水瓶座人緣很好，朋友很多，不過卻不太會和他人傾訴心事，他們很需要個人空間，有煩惱只想要窩在自己的小天地，天馬行空的思考，想通了就沒事了。水瓶座不太會主動和別人說自己的內心話，一方面怕期待落空，擔心對方不能理解自己的想法，另一方面又不想勉強自己與人交心，保持一點私人的空間會讓他覺得更自在。