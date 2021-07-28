每個人的運氣會隨著時間、環境而改變，不可能無時無刻都被幸運女神眷顧，然而有些人一旦陷入低潮，就會瞬間被擊倒，變得一蹶不振，也有人反而能因此燃起鬥志，奮力向前邁進。搜狐命理專欄近日發文，指出白羊座、摩羯座和獅子座就算被衰運纏身，也會拚盡全力向前衝，用驚人的鬥志、朝著目標奔跑。

1、白羊座

白羊座是12星座中最有鬥志的人，他們對於未來的每一件事情都充滿自信，就算偶爾會遭遇坎坷，但他們始終堅信自己的鬥志能夠戰勝一切、幫助自己實現所有夢想和目標，在這樣不斷的努力之下，大多數白羊座都能收獲美好且幸福的結局，並在人生的路上越走越遠。

2、摩羯座

摩羯座始終堅持著「可以被擊敗，但不能認輸」的原則，他們的骨子裡有一股倔強，就算身邊的人都反對，但只要是他們認定的事就絕不會輕易改變，這種個性讓摩羯座在事業上很輕易就能取得成功，畢竟當別人都已經放棄的時候，只有他們還在默默堅持、努力，自然有資格摘下最後最甜美的果實。

3、獅子座

獅子座是一個不會輕易認輸的星座，哪怕遇到了天大的困難，也無法阻止他們想要戰到最後一刻的決心，因為在獅子座的人看來，只有懦夫才會主動放棄、甘願承認失敗，他們就像是一根彈簧一樣，受到越大的壓力，反彈的力量也會越大，就算在別人不看好的領域，他們也能夠達到讓人跌破眼鏡的成就。