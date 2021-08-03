一見鍾情雖然浪漫，但「看走眼」的機率也會很高，有些星座的人天生就不愛冒險，寧願和熟悉的人交往，也不願在感情中受傷害。《搜狐命理專欄》近日發文，點名巨蟹座、金牛座和處女座，他們在選擇對象時偏好有安全感的「日久生情」，和身旁熟悉的對象從朋友變成情人。

1、巨蟹座

對於巨蟹座的人來說，比起悸動感，能帶給他們安全感是更重要的事情，身旁的朋友因為比較熟悉、相處起來也比較舒適，交往後就不會產生不安或懷疑的情緒，所以巨蟹座是12星座中較容易日久生情的星座，一見鍾情對他們來說雖然浪漫，不過卻會讓他們擔心愛錯人，害怕受到傷害。

2、金牛座

金牛座的個性比較內向，面對陌生人時光是講話都覺得疲憊，再加上他們本來就不愛表達自己，因此和他們不熟的人往往無法發現他們的可愛之處，反而是熟悉的人才會覺得他們是個不錯的對象，而且金牛座也已經對這些人敞開心胸，所以不會有太多抗拒，就算彼此的關係產生變化，也可以很快適應。

3、處女座

處女座總是把感情看得太過認真，如果跟還不太熟悉的人談戀愛，他們就會考慮很多事情，對方的一點小缺點也會被無限放大，不過面對熟悉的人時，處女座會因為比較有安全感，而更容易打開心扉，此外他們也會變得比較寬容，尤其是之前就已經有好感的對象，更容易讓他們產生心動的感覺。