每個人重視的事情都不相同，有些人在乎愛情、有些人在乎工作，星座運勢網站「星座巫師」點名，巨蟹座、白羊座、金牛座、摩羯座的男人最重視事業，在旁人眼中是不折不扣的工作狂，他們會為了升職、賺錢拚盡全力，往往能受到長官的重用，成就一番事業。

▍第四名：巨蟹座

巨蟹男很有上進心，他認為人生在世就是要不斷的追求進步，因此從來不會停止學習的腳步。巨蟹男很有事業心，工作時也會一直精進自己的能力，他們很需要安全感，無法想像能力不足、被淘汰沒工作的自己該怎麼活下去，因此會努力把眼前的事情做好。

▍第三名：白羊座

白羊男認為事業有成的男人最吸引人，因此年輕時會全心全意投入在事業中，花非常多心力在職場上打拚，他們對愛情還不是那麼信任，認為戀愛太難掌握，但是工作卻能給自己滿滿的踏實感，付出就有收穫，讓他感到非常有成就感，因此在事業剛起步的時候，他們是不折不扣的工作狂。

▍第二名：金牛座

金牛男的性格穩重，富有責任感，尤其婚後更加可靠，會把所有重擔放在自己身上，為了顧好這個家，他們認為一定要賺大錢才能給家人好生活，因此會努力打拚事業，他們工作時非常認真勤奮，能獲得長官和同事的任何，職場上一路順遂，往往能闖出一片天。

▍第一名：摩羯座

摩羯男本身就是工作狂，全心全意的工作、做出亮眼的成果能讓他們非常滿足，工作時他們總是精力充沛，不會讓人看到疲憊的一面，為了把事情做好，犧牲自己的時間加班他們也覺得無所謂，一心一意只想著要怎麼做才能升遷、加薪。摩羯男的生活重心就是工作，他們辦事細心又肯吃苦，因此往往也能獲得重用。