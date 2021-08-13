星座運勢網站「星座上上簽」分析，水瓶座、金牛座、獅子座遇到困難時總是想要自己解決，內心有煩惱時也想要自行消化，從來不想要跟家人訴苦，面對家人總是報喜不報憂，不讓家人看到自己脆弱的一面。

▍1.水瓶座

水瓶座性格獨立自主，本來就不太會依賴他人，遇到問題時總想要靠自己的力量解決，根本不會想到要跟家人求助，就算生活、工作中遇到煩心的事，也會自己消化，從沒想過和家人傾訴，他們甚至還擔心如果講了自己的心事，家人會開始說教，他們會感到更煩心，完全沒有紓解的感覺。當水瓶座遇到困難，無論再辛苦都想要自己扛，他們骨子裡其實很高傲強勢，寧願咬牙苦撐也不想連累他人。

▍2.金牛座

金牛座常常擔任傾聽者，卻不太會與他人傾訴自己的煩惱，遇到困難時完全不會告訴家人，一方面怕讓人擔心，另一方面他們很怕麻煩別人，就算是面對信賴的家人，他們仍舊不會產生依賴心理，性格非常獨立。金牛座擁有奉獻精神，對家人很好，總是無條件的付出，卻不求回報，捨不得家人受委屈，因此有事會藏在心裡，不讓家人知道。

▍3.獅子座

獅子座很好勝，不願在他人面前展現軟弱的一面，遇到困境時寧願自己一肩扛下，也不會跟別人訴苦，尤其在家人面前更是如此，絕不讓自己脆弱的一面被看見。獅子座唯有在獨處的時候才會放下武裝，暗地垂淚，默默自己消化情緒，努力想出解決辦法，他們性格堅強，總能挺過難關，他們認為家人應該要安心享福，而不是跟著自己吃苦，因此不可能把煩惱告訴家人。