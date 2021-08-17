有些人面對愛情時很主動，不過也有些人就算喜歡也不敢表白。星座運勢網站「同道星座查詢」分析，天秤座、摩羯座、水瓶座的女人不會主動告白，就算非常喜歡對方，她們也不會把自己的心意說出口，因此如果男方比較被動，這段感情就很容易無疾而終。

▍1.天秤座

天秤女顏值高又會打扮，氣質優雅，是許多人心目中的女神，雖然她們擅長社交，很會說話，但遇到喜歡的人的時候，卻無法開口告白，她們會在原地等待，希望對方能主動開口，如果對方沒有明確表態，天秤女也不會主動，就算兩人的關係毫無進展，她們也無法果斷放棄這段感情，陷入沒有結局的情感迴圈裡。

▍2.摩羯座

摩羯女對待感情非常認真，每段戀愛都是以結婚前提在交往，她們的擇偶條件很嚴格，而且會花很長的時間觀察對方是否符合自己的條件，她們不是缺乏告白的勇氣，而是不確定對方是不是她的真命天子，如果交往後才發現對方和自己原本的印象差異很大，她們會感到非常失望，因此往往喜歡也不敢冒然表現出來。

▍3.水瓶座

水瓶女面對愛情的時候很被動，就算非常喜歡對方也不會主動告白，她們會費盡心思吸引對方的注意，希望對方能愛上自己，然後反過來告白。水瓶女的偶像包袱很重，她們覺得開口要求交往讓她們面子掛不住，如果告白失敗連朋友都做不成，因此就算相處時氣氛已經很曖昧，她們依然不會表白。