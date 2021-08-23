賺錢並不容易，因此大多數人在買東西時都會貨比三家，盡量挑選便宜又好用的商品，但有些人卻出手相當闊綽，不在乎這些繁瑣的細節。《搜狐命理專欄》發文分享，獅子座、射手座和雙子座的人花錢從不手軟，就算已經透支了他們也不在意。

第三名：獅子座

獅子座非常愛面子、在乎別人的眼光，因此就算手頭上沒有多少錢，他們也經常會打腫臉充胖子，想要向大家展示自己有多厲害；此外獅子座也非常渴望高人一等的感覺，所以很多時候他們不得不透支消費，來維持他們體面的生活，但在光鮮亮麗的外表下，很可能信用卡早就已經刷爆了，但他們卻無法停止自己的行為，空洞只會越變越大。

第二名：射手座

射手座特別害怕別人看輕自己，再加上他們天生就有愛冒險的精神，什麼事情都喜歡當主動的一方，也因為這樣，射手座很多時候總是衝在第一個，買單的時候更是大方爽快，一點都不在意別人是否占了自己的便宜，只有等到經濟變得非常拮据的時候，他們才會意識過來自己都做了什麼，不過若是想討回舊帳，也早就為時已晚。

第一名：雙子座

雙子座非常喜歡享受，是典型「活在當下」的類型，很多時候他們都會提前透支消費，從來不去考慮以後，因為錢財對於他們來說就只是個身外之物，生不帶來、死不帶去；另外雙子座的好奇心非常旺盛，為了感興趣的事物他們願意付出任何代價，面對需要金錢支出的狀況，他們也毫不猶豫，完全不在乎自己是否有能力負擔。