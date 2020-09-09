以下5個星座對朋友掏心掏肺，待人不拐彎抹角，值得用一生去深交！

▍1.金牛座

厚道持重的金牛座人，是不善言辭的，在社交場合中，他們顯得有點孤僻，有點不合群。能言善辯，巧舌如簧，長袖善舞的社交手段他們是不擅長的。習慣沉默的他們，從外表上看似乎與率性的性情中人完全不搭界，這一切表象，完全是對金牛座人的誤解，其實他們才是真性情中人，是最值得深交的人。一旦和金牛人成了朋友，那麼那個憨憨悶悶的金牛人就會變得像個孩子，對朋友掏心掏肺，高興時手舞足蹈，鬱悶時垂頭喪氣，那純真的可愛樣子令人噴飯。

▍2.白羊座

倔強率性的白羊座人，天生是個暴脾氣。在十二星座中他們是最會吵架的那個人，如果這樣就認為白羊座人不值得交往的話，那就大錯特錯了。個性剛烈，直爽乾脆的白羊座人，是真性情中人。他們有一說一，有二說二，從不記仇。對朋友兩肋插刀，真心付出，從不會玩弄心機，更不會兩面三刀施詭計。在朋友面前，他們沒心沒肺，毫不顧忌，開心時哈哈大笑，痛苦時垂頭喪氣，那率真的性格讓人非常喜愛，是最值得深交的性情中人。

▍3.射手座

樂觀開朗的射手座人，精力旺盛，是朋友們心中的小天使，每天的開心果。他們灑脫隨性的個性，瀟灑又浪漫。生活中的射手座人對待凡人瑣事，十分看得開，「船到橋頭自然直」是他們生活中的座右銘。他們熱情開朗的性格，極富感染力，充滿了正能量，不僅朋友們帶來了歡樂，更讓朋友們內心充滿了艷羨。射手座人是值得深交的人，能和率性灑脫的射手座人做朋友，是最快樂的一件事情，簡直是三生有幸，老天開眼了。

▍4.天蠍座

直爽天真的天蠍座人，感性十足，非常情緒化，是大家公認的率性而為的真性情中人。雖然他們擁有高冷神秘的外表，內心裡卻簡單得像個孩童。他們有時沉靜如老者，有時暴躁如狂人，有時幼稚如稚子，有時深沉如哲人，他們本身就是矛盾的統一體。這充滿矛盾的性格，恰恰證明了天蠍人的真誠和率性，天蠍人為人善良正直，敢愛敢恨，嫉惡如仇，他們待人誠懇熱情，對友誼無比忠誠，是世間最值得深交之人。

▍5. 獅子座

霸氣側漏的獅子座，為人處事陽光樂觀，慷慨大方，是值得信賴的人。他們豪爽坦誠，真誠可愛，喜怒哀樂一切都寫在了臉上，外表霸道威嚴的獅子座人其實是最沒有城府的人，威嚴和霸氣的外表只不過是他們的保護色，是用來為朋友家人擋風遮雨的。與他們做朋友，無需提防戒備有勾心鬥角之事，更不用擔心陰謀詭計，獅子座人具有王者風範，有一顆赤誠之心，他們單純可愛，沒有那麼多的心眼和拐彎抹角，他們是真性情中人，是值得用一生交往的朋友。

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(中時新聞網)