人難免會感到孤獨，但有些人身旁的朋友多，因此感到寂寞的時間也較短，不過有些星座忙於工作，或真正理解他們的朋友較少，因此經常會覺得寂寞，久而久之他們反而很享受這種感覺，近日《搜狐網》分享3個常感覺孤獨，但卻懂得享受其中的星座。

第三名 天蠍座

天蠍座個性較高冷，散發出一種神秘感，不過他們較冷漠的性格，其實是天蠍座的保護色，不喜歡別人輕易猜到他們的想法，因此真正了解他們的朋友非常少，再者，天蠍座很有自己的想法，他們不會迎合大眾，習慣獨來獨往後，反而很享受孤獨的感覺。

第二名 摩羯座

摩羯座是眾所皆知的工作狂，他們經常忙於工作，很少將時間花在與朋友聯繫，人們常說成功的人總是孤獨的，因此許多人都不理解摩羯座，到底為了什麼而努力，儘管一路走來非常孤單，但摩羯座並不在意，也不理會他人對自己的看法，他們反而將生活重心放在職場上，常在工作中感受到自我價值。

第一名 水瓶座

水瓶座想法非常獨特，他們常有天馬行空的點子，為人和善又風趣，因此身邊有不少朋友，受到眾人歡迎，不過儘管他們朋友多，但真正了解他們的人其實非常少，多數人都難以理解他們的想法，因此水瓶座常不被人所理解，不過他們卻非常享受這種感覺，儘管孤獨，卻活得很自在。