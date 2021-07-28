有些人對於外界從不設防，樂於分享自己的喜怒哀樂、生活點滴，不過也有人個性嚴謹，不喜歡將自己的隱私昭告天下，對此《搜狐網》就點名3大星座，內心打造一座高牆，只願意對聊得來的人敞開心扉。

水瓶座：

水瓶座為人神秘孤僻，雖然和善好相處，但總給人一種「禮貌又不失禮」的距離感，很少主動對人提及自己的私事，就算有人對於他們的內心世界感到好奇，他們也十分抗拒，並且會默默遠離。加上他們的想法異於常人，少有知音能理解，因此內心十分孤獨。

天蠍座：

天蠍座內心相當有城府，加上自我保護意識強烈，擔心受到傷害，因此不輕易對人敞開心扉。其實他們也渴望遇見人生知己，懂得他們的脆弱、無奈和逞強，如果有人能讓天蠍敞開心扉，那麼重要性就不言而喻了。

金牛座：

金牛座的人務實寡言，加上為人謹慎，很少跟著別人八卦攀談，更遑論是傷心難過的時候，更加不願意向人敞開心扉，吐露自己的悲傷，最怕成為別人茶餘飯後的談論焦點。就算他們想要傾訴宣洩，但又不知道該從何開始說起，所以每次遇到難題時，總是自己默默承受著。