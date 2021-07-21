俗話說，好馬不吃回頭草，搜狐網命理專欄點名，金牛座、天蠍座、巨蟹座的人在感情中總是付出得比另一半多，但他們太低調，導致功勞常常被忽略，長久下來，容易因為雙方付出不對等而分手，可惜人們往往都在失去後才發現他們的好。

▍1.金牛座

金牛座待人善良、重義氣，天性低調不張揚，唯有真正認識後，才會發現他們其實是寶藏，是很適合結婚的對象。在感情中，他們不是很黏人的類型，也不太會製造浪漫，因此在年輕時，很多人會為了追求新的刺激而離開他們，到了最後才發現金牛座的好，可惜他們不吃回頭草，不論怎麼挽回也都沒有用了。

▍2.天蠍座

天蠍座性格多變，在感情中容易沒安全感，一旦陷入戀愛，他們就會專注愛著一個人，用盡力氣去守護對方，非常懂得付出，雖然專情的態度沒有錯，但他們的做法卻太過極端，常常過度控制另一半，讓人對他們又愛又恨，最終因備感壓力而分手。建議想與他們交往的人，要先做好心理建設，以免失去後才後悔。

▍3.巨蟹座

巨蟹座很有奉獻精神，因此總是在很多細節上默默付出，照顧著對方的生活起居，加上從來不張揚，不會大張旗鼓宣傳自己的好，導致常常被對方忽略，還在不知不覺中寵壞另一半。若巨蟹座長期被冷落，那他們就會決定離開，人們往往會在失去之後才發現巨蟹座的好，可惜他們一旦受傷就很難釋懷，不可能回到過去。