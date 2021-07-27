如何活出自己是一生的課題，若因害怕破壞人際關係，而不敢拒絕他人的要求，最終恐怕只能成為爛好人。搜狐網命理專欄指出，白羊座、金牛座、射手座、天蠍座的人內心最強大，總是活得自由自在，討厭受到束縛，也不接受任何人使出情緒勒索逼迫他們做事。

▍1.白羊座

白羊座天性樂觀，追求自由自在、活得開心的人生，因此，比起關心別人的感受，他們更在乎自己真正的想法，只要是自己喜歡的事，他們就會全心投入去做，任誰也攔不住。在人際關係中，別人對他們好，白羊座會加倍回饋，相反的，若被人欺負，他們自然會果斷反擊，不讓自己受到任何委屈，所以大家都知道他們並不好惹。

▍2.金牛座

金牛座身邊的朋友，都一致認為金牛座不是一個很好說話的人，因為他們個性固執，很有自己的想法，若是他們不想做或不喜歡的事，不管對方再怎麼低聲下氣拜託他們，金牛座都會直接拒絕，不給對方一絲希望。同時，他們最討厭被人情緒勒索，也不願惹禍上身。

▍3.射手座

射手座個性坦蕩直率，內心無比強大，他們活得我行我素，做事情全憑個人心情，從來不在乎旁人目光。雖然不少人會認為他們很任性，太過一意孤行，不懂得跟別人配合，但射手座的人卻一點都不在意，不屑因群眾壓力屈服自己。

▍4.天蠍座

天蠍座活得很瀟灑，做人做事都有自我的堅持，習慣把個人感受放在第一位，只做自己認為對的事，哪怕不被人認可或支持，他們都會持續努力打拚，並且為自己感到驕傲。即使有人打著「為他們好」的說法來說服他們做事，天蠍座也不會接受，不允許他人用道德綁架來逼迫自己。