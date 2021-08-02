截至目前為止，中華代表隊已拿到2面金牌、4面銀牌和4面銅牌，國家排名第17名，是歷屆奧運賽來成績最耀眼的一次；而本屆一共參與18個賽事項目、多達68位選手出賽，也是歷屆最多的一次。

從來，也沒人這麼注意過台灣的運動賽事；從來，體育選手也沒人認識幾個。突然之間，人人竟然守在電視機前面、人人抓著手機，飯也不吃、茶也不喝，就為了觀看這場體育賽事，有人精神緊繃、有人心臟跳動劇烈，選手的舉手投足都深深牽動著民眾的心；政府官員也帶頭為選手喝采、替選手送暖，連總統都像極了播報員。

這一切都讓我們忘了現實，政府高官是不是有意轉移疫苗短缺導致的民眾憤懣，大家心裡有數。

回國，鐵定是坐商務艙，不成問題的啦！肯定也是大小官員去機場候迎的啦！問題是，高潮過了呢？一切歸於沉寂，孤獨的戰狼繼續孤獨、沒得獎的繼續被遺忘、選手的光彩馬上褪了色。也好啦！民眾會將注意力從球場、從升旗台轉移到自己身上來，原來、原來疫苗還沒有打，雞抱鴨子操了半天心，自己的身體才是重點。

選手的榮耀就是國家的榮耀、也是每一位國人的榮耀，希望這不是暫時的，也不要等到3年後再來、再讓選手坐經濟艙。而目前最重要的，疫苗呢？大家鵠候苦等的疫苗呢？

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