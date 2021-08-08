中國乒乓球隊團長馬龍日前在東京奧運擊敗世界排名第一的隊友樊振東，成功衛冕奧運男單冠軍，創造了首位衛冕奧運乒乓球男單金牌的歷史紀錄。馬龍在《人民日報》撰文，他稱「只要心懷熱愛，永遠都是當打之年！」

1988年出生的馬龍，如今已是32歲的老將。身為集奧運會、世錦賽、世界杯、亞運會、亞錦賽、亞洲杯、巡迴賽總決賽、全運會單打冠軍於一身的全滿貫男子選手，在這次東京奧運成為乒乓球壇的傳奇。

《人民日報》今刊出馬龍文章，他表示，他的東京奧運會之旅圓滿結束，無論單打冠軍，還是團體金牌，都是和隊友、教練員，以及背後默默付出的陪練、隊醫、保障團隊，團結一心共同奮鬥出來的榮耀勳章。

他說，2018年下半年至2019年初，他因傷遠離國際賽場8個月，其間有3個月沒有碰球，那是他職業生涯最艱難的一段時期，但他從沒有想過放棄，因為乒乓球已經成為生命中無法替代的一部分。

馬龍說，他告訴自己，只要還有機會，就一定要堅持訓練，重新回到賽場。終於，他來到了東京，第三次踏上了奧運會的賽場，強大的對手、緊張的氣氛，讓我感到熟悉又興奮。

他表示，最難忘的，還是與隊友們並肩作戰的經歷。團體賽半決賽和決賽的兩場雙打，他和搭檔許昕把賽前準備的戰術打出來了，真切地感受到了奧運會乒乓球比賽帶給他的享受。

馬龍說，連續兩屆奧運會獲得單打和團體兩項金牌，許多人認為這是個了不起的成就，對此，他心懷感激，乒乓球帶給了他一段精彩的人生。

馬龍表示，他已經32歲了，他覺得自己的身體狀況還不錯，事實上，不少比他年長的選手依然在賽場充滿鬥志，這對他也是一種激勵，「只要心懷熱愛，永遠都是當打之年！」