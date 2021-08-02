坊間流傳台灣傳統早餐點的冰奶茶有「一喝即拉（拉肚子）」的恐怖效果，1名網友日前在路上看到1間早餐店的招牌寫上店內4項食物，分別是「鐵板麵、漢堡、吐司、奶茶」，不過該4項的首字卻拚成「鐵漢吐奶」，意外引發網友討論，網友留言「是吐奶加烙賽吧」、「鐵漢都會吐奶」、「老闆真貼心，先提醒了」。

1名網友在臉書「路上觀察學院」張貼1張照片，照片中是1間早餐店在店門口放置的布簾招牌，招牌中寫上4項店內販賣的品項，包含「鐵板麵、漢堡、吐司、奶茶」，不過照片曝光後，卻有網友發現該4個品項的首字合在一起唸變成「鐵漢吐奶」，意外引發笑點。

1間早餐店的招牌寫上店內4項食物，分別是「鐵板麵、漢堡、吐司、奶茶」，不過該4項的首字卻拚成「鐵漢吐奶」。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

許多網友留言說，「我不相信沒有藏頭」、「老闆：這個梗我鋪了一年之久」、「是吐奶加烙賽吧」、「鐵漢都會吐奶」、「鐵打的身軀，不堪三天的烙賽」、「老闆：哼哼，鐵漢都扛不住我們家的大冰奶」、「我已經超越鐵漢了」、「老闆幽默」、「便秘的時候喝一杯就暢通」、「美而美威力之巨大連鐵漢也無法倖免」。

據悉，營養師表示，早餐店的冰奶茶之所以容易造成拉肚子，除了衛生環境不佳與原料受到汙染、冰塊的低溫刺激腸胃蠕動外，紅茶中的鞣酸也容易消化不良造成腸胃問題，最主要的原因還是因大多早餐店奶茶都使用奶精，奶精通常是椰子油、棕櫚油等飽和脂肪製作，一大早若讓腸胃接受過多脂肪，就容易消化不良造成拉肚子，或是某些早餐店使用牛奶製作奶茶，也會造成乳糖不耐症的人拉肚子。