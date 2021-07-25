在忙碌的日常生活中，難免會有需要休息的時候，但有些人卻無時無刻都想要放鬆，不願意認真面對工作或課業。搜狐命理專欄近日發文，點名天秤座、射手座和雙魚座，這3個星座的人非常喜歡偷懶，還經常為此找很多藉口，如果身旁沒有人約束、監督，他們就會直接選擇擺爛。

第三名：天秤座

天秤座的人雖然外表優雅、極具魅力，看起來十分優秀，但事實上他們的內在卻有著很大的反差，不但喜歡偷懶，還很擅長找藉口，如果不對天秤座進行約束，監督他們的工作、學習，他們就會創造出一個天大的謊言，讓自己的生活變得一團糟。

第二名：射手座

射手座的人喜歡享受生活，經常在生活中尋找各種樂趣，不過每個人的精力都是有限的，如果他們過度專注在「樂趣」之上，自然對於工作和學習就不會太用心，久而久之便出現各種紕漏，為了彌補過失，他們總會找許多藉口，如果沒有受到約束或控管，射手座就會成為一匹脫韁的野馬，難以成功。

第一名：雙魚座

雙魚座是12星座中最會偷懶的星座，雖然他們本身資質不差也很聰明，在很多事情上都能夠獨當一面解決，但是他們卻非常的懶，就算在很多人的監督之下，他們也可以找到稍微喘息、偷懶的空間，不等到最後一刻，雙魚座絕不會輕易行動，不過這種做事風格經常讓工作停滯不前，在團隊合作時常常會惹同伴生氣。