人與人相處，合則來不合則散，有些人熱情活潑，無論在什麼樣的環境，很快就能結識到朋友，但也有些人個性謹慎、慢熟，《搜狐網》運勢專欄就點名3星座在人際交往有些被動，要想走進他們內心，除了耐心沒有別的竅門。

金牛座：

金牛座的人心思細膩、很重感情，不過在人際交往過程中，很難主動對一個人掏心掏肺，直到彼此認識的時間拉長，建立了足夠的信任和感情之後，金牛座的人就會化被動為主動，全心全意的對你好。

天秤座：

天秤座的人相當念舊，無論是愛情或是交友，他們的觀察期很長，直到他們對你放下戒心後，就越容易不記回報的付出，因為對他們而言，真正對自己真心付出的人，他們絕不能辜負，認識越久就會對你越好。

水瓶座：

水瓶座的人看似隨和好相處，但其實始終自帶「距離感」，尤其是自己不喜歡甚至是討厭的對象，他們是不可能和對方來往，要真正走入他們內心十分不容易，因此能和水瓶座的人相處很久，並且保持不錯關係的人，往往都能得到他們真心的對待。