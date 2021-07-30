面對感情，有些人非常專情，會始終如一愛著另一半，有些人則是三心兩意，有了對象還不忘拈花惹草。搜狐網命理專欄指出，雙子座、天秤座、射手座的人最花心，即使與伴侶熱戀中，他們依舊會忍不住出軌，媲美時間管理大師。

▍第一名 雙子座

雙子座的花心主要來自於多變的性格特質，他們總認為自己很精明，即使同時跟很多人搞曖昧也不會被發現，但那就大錯特錯了！很多時候戀人只是不想拆穿而已。在熱戀時期，情侶們總會時時刻刻黏在一起，但在太密切約會的情況下，會讓雙子座覺得這段愛情沒任何征服感，進而想從身邊其他異性身上找尋刺激感，容易被外貌姣好的美女或帥哥吸引。

▍第二名 天秤座

天秤座的異性緣向來很好，即使談了戀愛，他們仍然會常常跟異性朋友連絡，導致伴侶吃醋。天秤座對愛情的需求很高，非常依賴感情，但他們是標準的「外貌協會」，一旦見到其他天菜，天秤座對當下的感情就不會那麼真誠，認為身邊還有其他對象可以取代現在的戀人，確實有點花心。

▍第三名 射手座

射手座是天生的樂觀主義者，個性自由、不受拘束，就連面對感情問題也是我行我素，不會考慮對方的心情。明明在熱戀之中，射手座仍然會露出本性出軌，還會裝沒事、掩人耳目，認為自己跟第三者不過是玩玩而已，常常玩過頭還沒有自知之明。