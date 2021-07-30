有些人的性格比較高傲，在社交場合不會展現熱情，甚至還會擺出不好看的臉色，因此難以擴大交友圈。星座運勢網站「星座上上簽」分析，金牛座、天蠍座、摩羯座性格孤傲，因此難以擴展人際關係，他們社交時比較被動，交友圈又比較狹窄，朋友特別少，有時難免會顯得孤獨。

▍1.金牛座

金牛座做事穩紮穩打，性格低調，看起來很溫和的樣子，其實他們心裡的傲氣很重，面對看不起的人，態度格外冷淡，懶得給對方好臉色，表現得非常直接。金牛座的個性很直，又有些被動，絕對不可能做出熱臉貼冷屁股的行為，如果有人得罪他，他就會毫不客氣的回擊，這種性格讓他們難以交到朋友，交友圈非常狹窄。

▍2.天蠍座

天蠍座性格高傲冷淡，而且又處處防備著他人，社交上比較被動，他們在行動前總是會想很多，擔心自己熱情攀談，卻換來冷淡的回應，這會讓他們非常受傷。因此天蠍座總是在等待他人先主動，如果有人先展現出誠意，他才會跟對方來往，這麼做很容易讓旁人認為他不好相處，因此限制了自己的交友圈。

▍3.摩羯座

摩羯座無論面對愛情或友情，都認為「寧缺勿濫」，如果不符合他心目中的條件，他寧願耍孤僻，也不跟對方來往。摩羯座看起來很謙虛又有禮貌，其實他內心很高傲，如果是對自己沒幫助的人，或是讓他不感興趣的人，他都會表現出冷漠的態度，他們認為好朋友不用多，太過紛亂的人際關係只會增加困擾，但是在旁人眼中難免顯得孤獨。