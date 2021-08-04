忘恩負義的人總是不懂回報，對他越好，他越不懂珍惜。搜狐網命理專欄分享，射手座、金牛座、天蠍座的男性最薄情寡義，總會把別人對他們的好視為理所當然，變本加厲要求更多好處，還可能做出對不起恩人的事情。

▍1.射手座

射手男天性自私，不安於現狀，做人做事只顧自己，無論對誰都是忘恩負義，翻臉不認人，非常不懂得感恩。在愛情中，你稍微對他好一點，他會認為是理所當然，完全不會想要回報，但如果你不慎犯錯或做不好，他一眼就會挑出毛病，更會專門提出來攻擊你，當他喜歡上別人時，甚至會把你的優點說成缺點，藉故提出分手。雖然愛的時候轟轟烈烈，但保鮮期卻很短，等新鮮感一過去，來得快去得快。

▍2.金牛座

金牛男個性大剌剌，給人一種很隨和的感覺，但他們生活習慣很懶散，常常依賴別人，喜歡使喚別人幫忙做這個、做那個，來凸顯自己的優越感。金牛男的內在性格倔強又傲慢，很容易衝動，就連朋友都害怕與他產生衝突，所以總會盡量滿足他的要求，但在朋友請他幫忙時，他往往會用各種理由拒絕，時間一久，大家也會對他產生厭惡感。

▍3.天蠍座

天蠍男是12星座中最具黑暗特質的星座，他們個性細膩多慮，有著非常強的報復心。如果他們把你當成自己人，會相當重義氣、偏袒你，但若你是他的敵對，無論你們有沒有私交，只要對他的利益產生威脅或損失，那他自然會採取激烈手段，來去除一切的阻礙。