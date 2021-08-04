聰明人通常都很會說話，懂得運用溝通技巧快速解決問題，達到事半功倍的效果。搜狐網命理專欄點名，雙子座、天秤座、水瓶座天生是談判高手，不僅說話有說服力，就連實力也相當堅強，總能成為令人佩服的成功人士。

▍1.雙子座

雙子座的人頭腦聰明，個性靈活善變，上知天文，下知地理，就算是面對生疏的事物，他也能靠著超強學習能力，以最快的速度掌握要領，堪稱行走的百科全書。無論在生活或職場中，雙子座與各個領域的人都能順利交流，人脈自然廣，所有別人搞不定的東西，他都有能力征服，因此談判能力最強的非雙子座莫屬。

▍2.天秤座

天秤座的人為人忠誠，追求公平正義，在生活中，他們注重外表又愛面子，很會經營個人形象，因此行為舉止與談吐都非常優雅，很有人緣，能周旋於任何場合之間，交際能力非常強。在面對談判場合時，天秤座能給對方良好的第一印象，其次他們的理性、流利口才，也能讓面談事半功倍。

▍3.水瓶座

水瓶座的人雖然思維跳躍，做事不按常理出牌，但他們具有清晰頭腦以及分析能力，在任何情況下，他們都能理智思考問題，最終提出犀利的見解，給人一種獨特的說服力，將這種能力運用在談判上，也會帶來意想不到的驚喜。