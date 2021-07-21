每個人的星座與血型都不同，因此搭配起來，也造就不一樣的性格，有人天生善於社交，有人天生思考敏銳。日本網站「美人百花」近日以血型與星座進行分析，分享3種思考最清晰的組合，第一名更是從小就是資優生。

第三名 AB型+摩羯座

善於言辭的AB型，搭配上說話有條理的摩羯座，使他們經常能侃侃而談，讓他人能清楚了解他們的需求，再者，他們的責任感很強，假若自己說明得不夠完整，他們甚至會覺得自己沒有善盡責任，再次琢磨說話的結構，更加完整的說出事情重點，讓對方能馬上抓住要點，也因他們頭腦相當清楚，才能夠有條理的說明事情，獲得旁人聰明的評價。

第二名 A型+水瓶座

A型與水瓶座都具有宛如電腦運算的處理能力，能夠迅速了解事情的來龍去脈，再將重點整理出來，並用精準的言語表達，更重要的是，他們能夠從容不迫的解釋，讓對方能夠毫無壓力的聆聽，讓人覺得他們非常聰明，除此之外，他們的想法非常獨特，因此總是能想出令人眼睛為之一亮的點子或作品，讓人留下深刻的印象。

第一名 O型+處女座

心思細膩的處女座，搭配上能言善道的O型，使他們非常善於表達，不管對誰都能準確的傳達訊息，他們會整理出事情的時間序與結構，簡單扼要的說出重點，以免浪費對方的時間，並以客觀的角度闡述事實。此外，他們記憶力與學習力也很強，求學階段幾乎是資優生，出社會後更是會挑戰各種領域的證照資格。