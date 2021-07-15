無論在職場或生活中，不少人都有被小人陷害過的經驗，塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉絲團公開，2021下半年12生肖的犯小人指數，屬鼠、羊、狗的人位居高危險等級，要特別注意職場小人，投資小心破財，屬牛、兔、馬容易遇到感情問題，屬蛇、猴、豬的人則會陷入心靈平衡的困擾中，建議在生活上更加謹慎、放寬心，才能安然度過危機。

▍犯小人指數「高危險級」：生肖鼠、羊、狗

在下半年，生肖鼠、羊、狗絕對要特別提防小人，特別是農曆9月，你們容易在職場上中誤信小人，表面上與你稱兄道弟，暗地裡卻狠狠捅你一刀；也可能因為聽信謠言，做了比較投機取巧的投資，不只沒有回報，反而損失利益大虧本，不僅破財還傷身。

艾菲爾老師提醒，切記世上沒有白吃的午餐，與其走取巧的捷徑，還不如走正道，這樣不只可守住原本應得的，同時杜絕小人帶來的禍端，順利逢凶化吉。

▍犯小人指數「大麻煩級」：生肖牛、兔、馬

在下半年，生肖牛、兔、馬的人必須注意感情問題，進入夏季，你的舊愛會回頭找你，甚至開口借錢，擾亂你目前的生活；有伴的人也要當心，可能有第三者介入你的感情；單身的人，你試圖想認識新朋友，卻被人造謠、斷了姻緣，也可能有爛桃花纏身。另外，要小心捲進桃色糾紛。

艾菲爾老師指出，你要留意和戀人間的相處，多溝通，若有心結要馬上解開，別一拖再拖，以防被人見縫插針。可和伴侶安排小旅行，為彼此的感情加分，單身的人則要睜大雙眼，不要愛錯對象。

▍犯小人指數「小麻煩」級：生肖蛇、猴、豬

從7月開始，生肖蛇、猴、豬的人容易陷入人際跟心靈平衡的困擾，明明在工作及生活中好意幫助別人，但對方卻一點謝意都沒有，讓你成為熱臉貼冷屁股的最佳代表。而這種得失之間的不平衡，容易讓你情緒低落，變得越來越不像自己，甚至會引起失眠問題。

艾菲爾老師提醒，你最需要留意的心態上的平衡，學會放下得失心，同時記得不要隨便交出真心，也別逢人就說出心裡的話，以免落下把柄，就可以遠離小人，平安度過下半年。

▍犯小人指數「最平安」級：生肖虎、龍、雞

在下半年，生肖虎、龍、雞的人會感到一切變得順利，以往受到的委屈也會在此時得到平反、真相大白，與同事、朋友或愛人間的心結也說開，使你終於不再因失志而懷疑人生。

艾菲爾老師表示，下半年記得凡事一定要以和為貴，用心經營人脈和人際關係，終有派上用場的一天！另外，要活得低調守本分，別去爭不屬於自己的東西，專注做好自己該要做的事，下半年就能平安順利。