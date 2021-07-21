俗話說，痛苦使人成長，無論是人際關係、感情或工作，很多預期外的變化及挫折都能替人帶來最直接的進步。命理老師艾菲爾在臉書粉絲團點名，生肖屬牛、兔、羊、雞、狗的人只要下定決心，大膽對自己殘忍並突破每一次挑戰，都會使你變得更強壯，未來你也會感謝如此嚴格的自己。

▍1.生肖牛

屬牛的人最為人所讚許的是沉默、內斂且腳踏實地的精神，少說多做是可靠的象徵，但也因此讓他們背負龐大的壓力，他們很少會說出心事，久而久之也失去了宣洩情感的出口。建議屬牛的人大膽逼自己對信任的人坦露心事，漸漸學會表達自己，你會發現心胸會更開闊，連帶能消除太過執著的毛病，更重要的是能讓別人懂你，知道如何和你相處，免去了與人相處時不必要的隔閡。

▍2.生肖兔

屬兔的人熱愛平淡簡約的生活模式，不喜歡變動，因此習慣選擇沒有壓力的工作；一群相處數十年的老朋友；看一樣類型的書籍及電影，就連餐廳都去同一家，但長期下來，難免有點「初老」的感覺。艾菲爾老師建議，屬兔的人除了享受原有的舒適圈，更要逼自己跳出舒適圈，挑戰新的工作、結交新朋友、嘗試新餐廳等，因為人的生命只有一輩子，但生活的方式有千百種，別放棄能讓自己體驗人生的機會！

▍3.生肖羊

屬羊的人非常念舊，無論是長久留在身邊的物品、朋友甚至愛人，但長久不一定與「好」畫上等號，很多過往的決定，是當時不成熟的自己所做的，因此，艾菲爾老師建議，屬羊的人應進行一次身心的斷捨離，脫離沉重的舊包袱，才能替你留下更多的空間，迎接美好的事物。

▍4.生肖雞

存錢、節儉絕對是好事，需要強大的意志力才能執行，但屬雞的人卻過度省錢，可能會省到連進步的機會都消逝了。建議屬雞的人試著對錢包殘忍，大膽投資自己，重新思索花錢的意義，若一筆錢花了只是享受，那可以省，但若能當作學費學知識，讓自己工作能力更強，這可不能省，最該避免的是省了小錢，丟了大錢。

▍5.生肖狗

屬狗的人個性直率忠誠，在感情中，他們只要認定一個人，就很難離開對方，就算被傷害，也常常把錯歸咎在自己身上，就連旁人看了都知道不值得，但也不忍心苛責。艾菲爾老師建議，屬狗的人要學會對不好的關係殘忍，別再包容傷害你的戀人，雖然感情是無私的，但若要真正談好一段愛情，卻需要自私一點，別讓自己多次受委屈。