現代審美讓許多人追求骨感身材，不過從命理角度來看，有些人微肉反而能讓運勢提升。運勢命理網站「知命命理」分享，生肖屬豬、牛、蛇、鼠的人千萬不要讓自己變成瘦子，微肉的身材反而能帶來財運，事業更容易成功，財源滾滾來。

▍1.生肖豬

屬豬的人五行屬水，天生自帶福運，他們心寬體胖，更享受生活也更知足。其五官圓融而俊美，身材勻稱中有富態，從相學來看，這樣的外形更容易吸引到異性的目光，不具尖銳感，讓旁人覺得平易近人，所以屬豬人通常人緣不錯，學識也相當高，在社會中往往能取得相應的地位，事業更容易成功，而微胖身材會讓他們財運亨通，大發利市。

▍2.生肖牛

屬牛的人天生具有富貴的相貌，他們普遍身形健碩，鼻翼略寬，額頭凸出，看起來就一副敦厚、聰明的樣子，而他們的個性正是如此，不僅善良厚道，而且行事幹練。屬牛的人非常不適合削瘦的身材，這樣容易把福氣趕跑，造成運勢下滑，微肉的身材更容易吸引到人緣，事業更容易成功，財運會更旺盛。

▍3.生肖蛇

屬蛇人聰明自制，帶有富貴氣質，只是平常過於冷靜，行事幹練，如果外表瘦瘦高高，容易給人一種清冷高傲之感，容易讓人緣下滑。這個生肖不適合減肥，蛇為巳，又為火，若是過於消瘦火氣不旺，財氣和福氣容易被減掉，有點肉的話會讓他們氣場發生改變，容易讓人覺得親近，這樣在事業上的助力會更佳，事業順則財運更暢旺。

▍4.生肖鼠

屬鼠的人多吉祥命，可是要想事業好財運旺，他們就要讓自己圓潤一些，消瘦的身材看起來難免刻薄。他們是最有口福的人，想吃什麼就吃什麼，而且他們會發現長肉以後運氣變得更加好了，更得財神爺的厚愛，常有貴人相助，事業平步青雲，微胖對他們來說就是富貴有餘的象徵。

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