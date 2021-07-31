從命理角度來看，夢境往往能反應近期運勢，運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，夢見魚、大火、酒水、撿值錢的東西、「青龍式」字體、搭透明電梯，都象徵財運即將上漲，近期一定要把握機會大賺一筆。

▍1.夢見大火

夢見大火，而且當下心情愉悅，代表鴻運當頭、好事就要來了。從事表演、藝術等相關行業者夢到大火，也是財運良好之意，若能與他人真心相待，有機會遇到貴人，日子越來越順遂，收入上漲，好事接二連三。

▍2.夢見撿值錢的東西

夢見撿值錢的東西，像是金條、元寶、貴重珠寶、奢侈品之類的，近日偏財運較旺，這段時間應避免接觸污穢的東西，就有機會得到一筆數目可觀的偏財。如夢見撿到鈔票則代表破財，要看管好自己的錢包。

▍3.夢見「青龍式」字體

只要是撇捺很長的，看起來像有頭有角的字就屬於「青龍式」字體，如乙、乍、川，這種筆式比較流暢，給人以飛翔之感，此夢境象徵萬事順意，事業亨通。

▍4.夢見搭透明電梯

透明電梯在夢境中反映的是財運上升，夢者這段時間神清氣爽，事業上更能把握財源。此夢象徵正財運旺，上班族有機會加薪，業務會增加業績，做生意的也許會得到一個賺大錢的商機。

▍5.夢見魚

魚象徵富貴有餘，乃是財源廣進之徵兆，說明近期財運良好，事業發展順利，多與人真誠相待，能獲得很多賺錢的好機會。

▍6.夢見酒水

夢見酒水是偏財運良好的徵兆，現實生活有機會獲得紅包，或者中獎，事業上與客戶合作順利，不過凡事謹慎為上，切莫與他人間產生糾葛。

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