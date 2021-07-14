你可能會很好奇，在沉睡狀態下，感官環境是否還會對我們有影響。我們探索感官世界，提升清醒時的生活品質，睡覺時也能這麼做嗎？答案是肯定的。《跨感官心理學》一書作者羅素‧瓊斯指出，人們可以享受透過感官層面來引導夢境的樂趣，因為好的睡眠是讓人第二天有逾越感官的絕佳機會。以下是重點書摘：

要談論聲音對夢境的影響，就必須提到開發應用程式Dream:ON的李察．韋斯曼(Richard Wiseman )教授，只要睡前把智慧型手機放在身邊，該應用程式就會在做夢時播放你選擇的音樂，像是熱帶海灘、都會生活或森林氣息等。

韋斯曼的團隊請應用程式的使用者填寫夢境日記，他們花費兩年多的時間分析一千三百萬個夢境，結果非常神奇。原來人的夢境完全受到聲音的左右。如果你聽見大自然音景，夢境就會充滿綠意、樹木和鮮花；聽見海邊或泳池派對的聲音，就會夢見陽光。搭配大自然音景的夢通常較為祥和，而都會生活音景的夢就比較詭譎。

香氣也有相同的效果。一九八八年，有項前瞻性實驗在受試者進入快速動眼期時測試各種不同的香味，然後在受試者起床後詢問是否有印象；成功率大概是20%。有位受試者睡覺時聞的是檸檬味，說自己的夢境是在舊金山的金門公園裡聞鮮花，只不過花朵聞起來是檸檬味，在某種程度來說，檸檬味無疑進入他的夢裡。

之後還有一項研究試圖找出香味和臭味對情緒的影響，臭味是否會造成惡夢，香味會不會帶來好夢？結果顯示，影響力很大。研究人員讓受試者聞玫瑰花或臭雞蛋的味道，聞到花香的人做了情緒較為正面的夢。

同一研究團隊接著試圖引導受試者，想建立味道和特定地點的連結。有些人一邊看著鄉村照片，一邊聞著玫瑰花或臭雞蛋；有些人則是一邊看著城市照片，然後聞著兩者之一的味道。當受試者入睡做夢後，研究人員釋放味道；大部分受試者做了田園場景的夢，沒有一個人夢見城市。

把這些結果拼湊起來，你或許能試著引導自己到具有強烈氣味和聲音特徵的地點：夏日草地與剛割下的青草，或是海灘和防曬乳。

你可以在睡前凝視照片，搭配聲音和氣味，或者也可以根據正在閱讀的書來挑選聲音與氣味，布置出相符的感官氛圍，就像之前看電影和追劇的建議一樣。在你入睡後，這兩種感官刺激開始啟動，你應該會旅行到想要的場景。我相信技術上絕對做得到，你可能需要定時擴香儀，還有如同Dream:ON一樣的音效應用程式。

韋斯曼教授認為，我們醒來前做的最後一個夢，會影響接下來的情緒狀態及行為；感官夢境製造機就是讓自己每天有個美好開始的方法。