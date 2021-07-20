在面對感情的時候，有些人能愛得理智，不失去自我，有些人則會愛到癡狂，下意識成為了愛情的奴隸，搜狐網命理專欄點名，金牛座、雙魚座、巨蟹座的人最願意為愛妥協，即使犧牲自我也無所謂，只求另一半能永遠陪伴在他們身邊。

▍No.3 金牛座

金牛座有著很強的忍耐力，即使在與人相處的過程中受委屈，他們也不會計較，且很少會讓別人察覺到負面情緒。他們向來很看重家人跟朋友，若作為他們的另一半，更能擁有額外的特權！一旦與對方正式進入交往階段，金牛座的人就會更珍惜彼此的緣分，很多事情他們都會主動妥協，包容對方的所有缺點，甚至甘願為愛做牛做馬，直接寵壞對方。

▍No.2 雙魚座

雙魚座生性浪漫多情，對人很體貼又友善，希望與身邊每一個人都打好關係。對於感情，他們有著很高的要求，當他們一旦遇到讓自己心動的人之後，就願意為愛不顧一切付出，不論遇到什麼事情，都會先站在對方的角度設想，即便在感情中受傷，他們也覺得甘之如飴，從來不會抱怨。

▍No.1 巨蟹座

在感情中，巨蟹座總是對另一半百依百順，喜歡無時無刻陪伴在對方身邊，沉浸在兩人世界。他們很渴望細水長流的愛，因此他們會盡可能包容著對方的一切，甚至願意為了愛做出改變，即使改變自身的個性也沒關係，只要對方喜歡這樣的自己，他們就願意妥協，只盼望伴侶能永遠陪伴在他身邊。