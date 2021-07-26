大部分的人都懂得「財不露白」的道理，否則很可能惹禍上身，但偶爾還是會請朋友吃飯、送禮物給別人，增進彼此之間的感情，然而有些人卻非常摳門，連一點小錢都不願意花。搜狐命理專欄發文分享，處女座、水瓶座和白羊座的人越有錢越小氣，還經常在朋友面前哭窮、裝可憐。

1、處女座

處女座大部分都很愛錢，所以平時非常吝嗇，絕對不會亂花錢，每到要用錢的時候，他們都會十分謹慎，只願意把錢花在刀口上，他們也靠著這種方式努力積累財富，慢慢地過上富裕的生活；不過就算有錢了以後，處女座也不會讓人知道，還很喜歡在普通朋友面前裝窮，並且只會對自己認定的人出手闊綽。

2、水瓶座

水瓶座雖然很喜歡享受生活，但絕對不會因此而隨便浪費錢，如果有想要做的事情，他們會先進行事前計畫，用最低的預算，享受最好的待遇，一旦他們發現超支了，就會毫不猶豫地停止，因此他們總是能夠在省吃儉用的同時，獲得良好的生活品質；水瓶座在感情中依舊會維持著能省則省的精神，面對戀人都這麼吝嗇了，更何況是朋友。

3、白羊座

白羊座對待另一半時出手十分大方，就算自己要省吃儉用，也希望給對方獻上最好的，不過對待自己和朋友時，他們就會變得非常小氣，連一瓶水的錢都捨不得花，而且白羊座非常愛惜使用很久的東西，基本上能用就會繼續用，很少添購新物品；儘管如此，白羊座的小氣並沒有惡意，只是太習慣節儉，如果有人突然給了一大筆錢，他們也會幫對方存起來，而不是隨便揮霍。